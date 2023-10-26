Таксист висадив клієнток після зауваження про російську - його заблокували та оштрафують

https://racurs.ua/ua/n188709-taksyst-vysadyv-kliientok-pislya-zauvajennya-pro-rosiysku-yogo-zablokuvaly-ta-oshtrafuut-video.html

Ракурс

У Києві дві жінки попросили таксиста обслуговувати їх українською мовою. Відповідно до Закону про мову.

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У відповідь водій сервісу Bolt зі словами «ви — бальниє люді» викинув жінок з авто.

Водієві таксі, який вигнав пасажирок через їх законну вимогу обслуговувати державною мовою, не вдасться уникнути покарання — його можуть оштрафувати.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, який стався у Києві.

Компанія Bolt заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис київського таксиста, який висадив жінок за вимогу говорити українською мовою.

У компанії заявили, що готові співпрацювати із правоохоронцями.