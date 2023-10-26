Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Таксист висадив клієнток після зауваження про російську - його заблокували та оштрафують

Таксист висадив клієнток після зауваження про російську — його заблокували та оштрафують (ВІДЕО)

26 жов 2023, 18:50
999

У Києві дві жінки попросили таксиста обслуговувати їх українською мовою. Відповідно до Закону про мову.


.

У відповідь водій сервісу Bolt зі словами «ви — бальниє люді» викинув жінок з авто.

Водієві таксі, який вигнав пасажирок через їх законну вимогу обслуговувати державною мовою, не вдасться уникнути покарання — його можуть оштрафувати.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, який стався у Києві.

Компанія Bolt заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис київського таксиста, який висадив жінок за вимогу говорити українською мовою.

У компанії заявили, що готові співпрацювати із правоохоронцями.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів