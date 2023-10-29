В аеропорту Махачкали натовп шукав громадян Ізраїлю

https://racurs.ua/ua/n188811-v-aeroportu-mahachkaly-natovp-shukav-gromadyan-izrayilu.html

Ракурс

Біля аеропорту російського міста Махачкала увечері 29 жовтня зібралися місцеві жителі.

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Як пишуть телеграм-канали «ПП Дагестан» та «Тут Дагестан», причиною сходу став приліт рейсу Red Wings із Тель-Авіва.

На відео, поширених телеграм-каналами, видно кілька десятків людей; деякі з них сперечаються зі співробітниками поліції. Дехто тримає в руках плакати.

Раніше в телеграмі почали поширюватися повідомлення про те, що до Дагестану прилітає «прямий рейс з Ізраїлю», із закликами прийти в аеропорт і не допустити посадки літака.

Ті, хто зібрався, пише «ПП Дагестан», перевіряють машини, що виїжджають з території аеропорту.

«Тут Дагестан» стверджує, що у тих, хто перебуває в машинах, перевіряють документи в пошуках громадян Ізраїлю. Про це пише Baza.

Телеграм-канал «Обережно, новини» повідомляє, що дороги, що ведуть до аеропорту, перекрито.

Літак із Тель-Авіва приземлився о 19.17.

Рейс Red Wings Тель-Авів — Махачкала є регулярним і виконується кілька разів на тиждень.