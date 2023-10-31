Йеменские хуситы атаковали Израиль ракетами и дронами. Фото:

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Повстанці-хусити в Ємені взяли на себе відповідальність за атаку по найпівденнішому ізраїльському місту Ейлат, яка була здійснена сьогодні, 31 жовтня.

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Єменські бойовики випустили «велику партію балістичних і крилатих ракет і велику кількість безпілотників» по різних ізраїльських цілях. Це було зроблено задля «перемоги над історичним гнітом дорогого палестинського народу». Відповідну заяву представник сил хуситів Яхья Сарі поширив у соцмережі X (Twitter).

Як відомо, сьогодні ЦАХАЛ заявляв про те, що перехопив ракети класу «земля-земля» та дрони, що летіли на місто Ейлат.

За інформацією The Times of Israel, ракета могла бути запущена хуситами в Ємені. Відстань між Ейлатом та Єменом становить близько 1 тис. 800 км.

Нагадаємо, у ЦАХАЛ заявляли, що ізраїльські винищувачі атакували інфраструктуру ліванської парамілітарної ісламістської організації Хезболла у Лівані. Під ударом опинилися зброя, «пости і об'єкти, що використовуються терористами.