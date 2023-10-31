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ЦАХАЛ: Авіація Ізраїлю атакувала об’єкти Хезболли в Лівані
ЦАХАЛ: Авіація Ізраїлю атакувала об'єкти Хезболли в Лівані (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188855-cahal-aviaciya-izrayilu-atakuvala-obiekty-hezbolly-v-livani-video.htmlРакурс
Ізраїльські військові вказали, що їхні винищувачі атакували інфраструктуру ліванської парамілітарної ісламістської організації Хезболла у Лівані.
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Про це вночі 31 жовтня повідомили у ЦАХАЛ.
Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по терористичній інфраструктурі Хезболли в Лівані, — йдеться у повідомленні військових Ізраїлю.
В ЦАХАЛ уточнили, що під ударом опинилися зброя, «пости і об'єкти, що використовуються Хезболлою.
Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами. 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Газа. Ізраїльські військові увійшли в смугу Газа після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами. Нині Ізраїль перейшов до повномасштабної стадії наземної операції — кількість загиблих з обох боків зростає, є вірогідність блокування постачання в Газу допомоги.
מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בין התשתיות שהותקפו, הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון pic.twitter.com/DNmQ41pmQP
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023
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