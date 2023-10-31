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Ракурс
ЦАХАЛ: Авиация Израиля атаковала объекты Хезболлы в Ливане

ЦАХАЛ: Авиация Израиля атаковала объекты Хезболлы в Ливане (ВИДЕО)

31 окт 2023, 08:58
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Ізраїльські військові вказали, що їхні винищувачі атакували інфраструктуру ліванської парамілітарної ісламістської організації Хезболла у Лівані.


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Про це вночі 31 жовтня повідомили у ЦАХАЛ.

Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по терористичній інфраструктурі Хезболли в Лівані, — йдеться у повідомленні військових Ізраїлю.

В ЦАХАЛ уточнили, що під ударом опинилися зброя, «пости і об'єкти, що використовуються Хезболлою.

Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами. 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Газа. Ізраїльські військові увійшли в смугу Газа після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами. Нині Ізраїль перейшов до повномасштабної стадії наземної операції — кількість загиблих з обох боків зростає, є вірогідність блокування постачання в Газу допомоги.

Источник: Ракурс


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