ЦАХАЛ: Авиация Израиля атаковала объекты Хезболлы в Ливане

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Ракурс

Ізраїльські військові вказали, що їхні винищувачі атакували інфраструктуру ліванської парамілітарної ісламістської організації Хезболла у Лівані.

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Про це вночі 31 жовтня повідомили у ЦАХАЛ.

Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по терористичній інфраструктурі Хезболли в Лівані, — йдеться у повідомленні військових Ізраїлю.

В ЦАХАЛ уточнили, що під ударом опинилися зброя, «пости і об'єкти, що використовуються Хезболлою.

Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами. 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Газа. Ізраїльські військові увійшли в смугу Газа після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами. Нині Ізраїль перейшов до повномасштабної стадії наземної операції — кількість загиблих з обох боків зростає, є вірогідність блокування постачання в Газу допомоги.