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Генштаб: Авдеевка и Марьинка держат оборону, на фронте за сутки 36 столкновений
Генштаб: Авдеевка и Марьинка держат оборону, на фронте за сутки 36 столкновенийhttps://racurs.ua/n188856-genshtab-avdeevka-i-marinka-derjat-oboronu-na-fronte-za-sutki-36-stolknoveniy.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 жовтня повідомив, що впродовж доби на фронті відбулося 36 бойових зіткнень.
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В зоні відповідальності оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» на Авдіївському напрямку російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, — йдеться у повідомленні.
Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку армія рф вела безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників.
На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Наші воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківщини.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Авіація ЗСУ за добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один — по зенітно-ракетному комплексу рф.
Підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей рф.
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