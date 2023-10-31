Внеатмосферная противоракетная система Arrow 3. Фото:

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Ізраїль першим у світі застосував у бойових умовах стратегічну систему протиракетної оборони.

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Система далекого захисту «Стріла» була застосована для перехоплення ракети класу «земля-земля», яка була запущена по ізраїльській території з району Червоного моря. Була збита ракета, яку запустили єменські хусити. Про це повідомила прес-служба ЦАХАЛ.

Системи виявлення ВПС відстежили траєкторію польоту ракети та перехопили її у найбільш відповідний оперативний час і місце, — зазначили військові.

Українське видання Defense Express пише, що вочевидь ЦАХАЛ мав на увазі систему протиракетної оборони Arrow 3, яку задіяли для перехоплення ракети, запущеної єменськими хуситами. Зазначається, що це вперше у світовій історії в бойових умовах була застосована найпотужніша система ППО.

Як відомо, ізраїльська протиракетна система Arrow 3 була створена у тісній співпраці з США. Ця зброя працює за принципом позаатмосферного кінетичного перехоплення на дальності до 2 тис. 400 км. А радар залежно від версії може ідентифікувати ворожу ціль на дальності до 500 або до 900 км.

Нагадаємо, єменські хусити взяли на себе відповідальність за атаку по найпівденнішому ізраїльському місту Ейлат, яка була здійснена 31 жовтня. Бойовики заявили, що випустили «велику партію балістичних і крилатих ракет і велику кількість безпілотників» по різних ізраїльських цілях і попередили, що робитимуть цей й надалі.

Джерело: Defense Express