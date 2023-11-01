Байден ветирует решение Конгресса о военной помощи только Израилю без Украины

https://racurs.ua/n188890-bayden-vetiruet-reshenie-kongressa-o-voennoy-pomoschi-tolko-izrailu-bez-ukrainy.html

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Президент США Джо Байден накладе вето на пропоноване республіканцями в Конгресі рішення про термінову військову допомогу одному лише Ізраїлю, без України та інших союзників, якщо ця пропозиція пройде обидві палати Конгресу.

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Про це заявив Білий дім.

На відміну від пакета національної безпеки, запропонованого президентом, цей проект не передбачає жодної допомоги Україні. А це — невідкладна вимога, — цитує агентство Reuters заяву бюро управління та бюджету Білого дому.

У понеділок республіканці в Палаті представників Конгресу США внесли пропозицію терміново виділити гроші на військову допомогу лише Ізраїлю.

За тиждень до цього президент Байден вніс до Конгресу проект пакета військової допомоги відразу на 106 млрд дол., з яких приблизно 60 призначено Україні, решта — Ізраїлю, Тайваню, іншим союзникам США, а також прикордонній охороні на зміцнення.

Адміністрація вважає, що поділ може «привести до глобальних наслідків» для національної безпеки, а також стане «жахливим сигналом росії та решти світу щодо рішучості» Вашингтона.