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Разведка поразила в Белгородской области российскую РЛС, выявляющую цели на малых высотах

Разведка поразила в Белгородской области российскую РЛС, выявляющую цели на малых высотах (ВИДЕО)

1 ноя 2023, 13:29
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Розвідники уразили російську радіорелейну станцію 48Я6-К1 «Подльот» поблизу Красної Поляни Бєлгородської області рф.


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Окупанти використовують її для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.

ГУР повідомляє, що внаслідок операції також зазнав втрат особовий склад ворога.

Бійці ГУР МО України взаємодіяли з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна

Источник: Ракурс


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