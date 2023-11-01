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Разведка поразила в Белгородской области российскую РЛС, выявляющую цели на малых высотах
Разведка поразила в Белгородской области российскую РЛС, выявляющую цели на малых высотах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188901-razvedka-porazila-v-belgorodskoy-oblasti-rossiyskuu-rls-vyyavlyauschuu-celi-na-malyh-vysotah.htmlРакурс
Розвідники уразили російську радіорелейну станцію 48Я6-К1 «Подльот» поблизу Красної Поляни Бєлгородської області рф.
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Окупанти використовують її для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.
ГУР повідомляє, що внаслідок операції також зазнав втрат особовий склад ворога.
Бійці ГУР МО України взаємодіяли з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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