Розвідка уразила російську РЛС у Бєлгородській області, яка виявляє цілі на малих висотах (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n188901-rozvidka-urazyla-u-bielgorodskiy-oblasti-rosiysku-rls-yaka-vyyavlyaie-cili-na-malyh-vysotah-video.html

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Розвідники уразили російську радіорелейну станцію 48Я6-К1 «Подльот» поблизу Красної Поляни Бєлгородської області рф.

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Окупанти використовують її для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.

ГУР повідомляє, що внаслідок операції також зазнав втрат особовий склад ворога.

Бійці ГУР МО України взаємодіяли з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна