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Розвідка уразила російську РЛС у Бєлгородській області, яка виявляє цілі на малих висотах (ВІДЕО)
Розвідка уразила у Бєлгородській області російську РЛС, яка виявляє цілі на малих висотах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188901-rozvidka-urazyla-u-bielgorodskiy-oblasti-rosiysku-rls-yaka-vyyavlyaie-cili-na-malyh-vysotah-video.htmlРакурс
Розвідники уразили російську радіорелейну станцію 48Я6-К1 «Подльот» поблизу Красної Поляни Бєлгородської області рф.
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Окупанти використовують її для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.
ГУР повідомляє, що внаслідок операції також зазнав втрат особовий склад ворога.
Бійці ГУР МО України взаємодіяли з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна
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