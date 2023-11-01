Ким Чен Ын отправил путину миллион снарядов - Bloomberg

https://racurs.ua/n188902-kim-chen-yn-otpravil-putinu-million-snaryadov-bloomberg.html

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Північна Корея передала росії понад мільйон артилерійських снарядів.

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Bloomberg вважає, що, скоріше за все, їх використовували у війні проти України.

Така кількість була оголошена на закритому брифінгу національної розвідки Південної Кореї, на якому були присутні члени правлячої партії. Один із депутатів розповів виданню, що від серпня Пхеньян відправив Москві близько десяти партій боєприпасів. Цього вистачить приблизно на два місяці обстрілів.

З серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з Північної Кореї до росії.

Північна Корея також направила до росії радників з використання боєприпасів, — повідомили на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, заявило видання Bloomberg.

Ще у жовтні цього року США вперше офіційно звинуватили Пхеньян у поставках зброї Кремлю. Тоді Білий дім повідомляв про понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. У тому ж місяці про налагоджені маршрути озброєння між країнами писали ЗМІ, публікуючи супутникові знімки.