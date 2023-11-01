Обыски у Дубинского — ГБР опубликовало прослушку нардепа

https://racurs.ua/n188905-obyski-u-dubinskogo-gbr-opublikovalo-proslushku-nardepa-audio.html

Ракурс

Держбюро розслідувань опублікувало 1 листопада фрагмент прослуховування нардепа. Це сталося після обшуків в Олександра Дубінського та його знайомих і колег.

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На аудіозаписі народний депутат інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію.

Уранці ДБР та СБУ провели обшуки в Дубінського у зв’язку зі схемою незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За даними слідства, нардеп нелегально переправив за кордон рідного брата своєї цивільної дружини.

«Ракурс» писав, що обшуки відбулися за місцями роботи та проживання фігурантів схеми, а також в офісі громадської організації, де розташована приймальня народного депутата.