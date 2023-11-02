Американские истребители F-16. Фото:

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Американські винищувачі F-16, які партнери обіцяють передати ЗСУ на початку 2024 року, тепер можуть бути менш корисними на фронті.

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Ці системи були найбільш актуальними для України торік, але надійшли лише 2023-го. Частково менша користь цих бойових літаків пов’язана з тим, що російська федерація вдосконалила свою протиповітряну оборону. Про це йдеться у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для видання The Economist.

За його словами, ворог модернізував зенітно-ракетний комплекс С-400. І експериментальна версія цієї системи вже може досягати, наприклад, меж міста Дніпро.

Як відомо, Нідерланди та Данія відповідають в Європі за навчання українських пілотів на F-16. Норвегія та Бельгія також зобов’язались поставити Україні ці літаки. А інші 11 країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати пілотів ЗСУ управлінню цими літаками.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що розраховують на те, що перші винищувачі F-16 з’являться в Україні навесні 2024 року. Військові вважають, що 150 сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати український повітряний простір.

Джерело: The Economist