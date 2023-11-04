Командиры рф продают мобилизованные ЧВК. Фото:

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Російських мобілізованих продають приватним військовим компаніям.

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Так, польові командири рф торгують військовими. Вартість одного мобілізованого оцінена в кілька сотень доларів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), фахівці якого посилаються на російське видання «Важливі історії» (iStories).

Зазначається, що матір російського мобілізованого розповіла журналістам про те, що її сина продали приватній військовій компанії «Редут» за 25 тис. руб. (272 дол.).

За словами жінки, російський полковник Кожанов продав до окремої диверсійно-штурмової бригади «Ветеран» (ПВК «Редут») одного зі своїх мобілізованих бійців, приписаних до двох військових частин 1440-го відмобілізованого полку — в/ч 29593 та в/ч 29303.

Також повідомляється, що ще навесні цього року родичі бійців 1440-го мобілізованого полку скаржилися на те, що російське командування передало частини полку до бригади «Ветеран».

Нагадаємо, до російської армії командування рф вербує не лише в’язнів, але й боржників та представників неблагонадійних категорій населення. А нинішні темпи мобілізації росіян на війну проти України складають понад 20 тис. осіб на місяць.