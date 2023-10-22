У ГУР повідомили, скільки окупантів потрапляють на фронт щомісяця. Фото:

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Нинішні темпи мобілізації росіян на війну проти України складають понад 20 тис. осіб на місяць.

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Цих окупантів Кремль у різний спосіб залучає до служби в загарбницькій армії. Вони не лише вербують в’язнів, але й боржників та представників неблагонадійних категорій населення. Цим росіянам обіцяють платити. Добровольці самостійно на війну не записуються. Також ворог мобілізує строковиків. Про це 22 жовтня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю «Еспресо».

Також російське командування широко практикує так зване примусове підписання контракту із колишніми військовослужбовцями Збройних сил рф. Таких осіб викликають до військкомату начебто для звірки даних та змушують підписати контракт. У разі відмови лякають кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті.

У ГУР наголосили, що «говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору „любові“ до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони».

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях півдня України ворог здійснює мобілізацію місцевих жителів до лав своєї армії. Зокрема, в Херсонській області були зафіксовані випадки вручення повісток саме на мобілізацію, після того, як місцеві прийшли до фейкових військкоматів щодо уточнення даних.

Джерело: «Еспресо»