ГУР указало на проблемы россии со стратегической авиацией. Фото:

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Країна-агресор російська федерація має проблеми зі стратегічною авіацією.

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Зокрема, противнику складно модернізувати бомбардувальники Ту-160 та Ту-95. Окупанти не можуть подолати труднощі щодо вдосконалення повітряного компонента стратегічних ядерних сил. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 4 листопада повідомило в соцмережах.

Розвідка зазначає, що в межах часткової модернізації стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95 росіяни мають щорічно обробляти один-два літаки. А заплановане на цей рік постачання нових бомбардувальників Ту-160М2 перенесено на пізніший термін. Справа в тому, що росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.

У ГУР наголосили, що проблеми з відновленням цих літаків пов’язані з запровадженими проти росії західних санкцій. А науково-технічна та промислова бази рф не здатні виробляти необхідні компоненти на заміну імпортним.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, що російська федерація провела невдалі випробування ракет «Ярс» та «Булава», які є носіями ядерної зброї. Також у росіян виникли серйозні проблеми з важкою міжконтинентальною балістичною ракетою «Сармат», яку Москва створює з 2009 року.