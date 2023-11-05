Эрдоган хочет разорвать контакты с Нетаньяху из-за действий Израиля в Газе

https://racurs.ua/n189039-erdogan-hochet-razorvat-kontakty-s-netanyahu-iz-za-deystviy-izrailya-v-gaze.html

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що має намір розірвати контакти з Беньяміном Нетаньягу у зв’язку з діями Ізраїлю у секторі Газа.

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Нетаньяху більше не є тим, з ким ми можемо розмовляти. Ми списали його з рахунків, — цитують Ердогана турецькі ЗМІ. Анкара раніше оголосила про відкликання свого посла в Ізраїлі щодо консультацій.

Проте президент Туреччини заявив, що не має наміру розривати дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Повний розрив зв’язків неможливий, особливо в міжнародній дипломатії, — підкреслив він.

За словами Ердогана, голові турецької секретної служби MIT Ібрагіму Калину доручено домагатися припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС. Калин веде переговори як з ізраїльською стороною, так і з палестинцями та ХАМАС.

Тиждень тому президент Туреччини на мітингу на підтримку палестинців у Стамбулі звинуватив Ізраїль у «воєнних злочинах». Після цього Ізраїль відкликав своїх дипломатичних співробітників із Туреччини та заявив, що тепер відносини між країнами будуть переглянуті.