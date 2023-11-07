Задержан предатель, который навел «Искандер» на жилые дома в центре Харькова

https://racurs.ua/n189094-zaderjan-predatel-kotoryy-navel-iskander-na-jilye-doma-v-centre-harkova.html

Ракурс

Затримано зрадника, який місяць тому навів «Іскандер» на житлові будинки у центрі Харкова.

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Унаслідок цього ворожого удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопець, а десятки цивільних отримали поранення.

Ворожим агентом виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм.

Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону.

Для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати «цілей» з прив’язкою до місцевості.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

6 жовтня внаслідок ракетного удару у Харкові загинули 10-річний хлопчик та його бабуся, ще 28 людей дістали різноманітні поранення.