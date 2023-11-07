На боевое дежурство в Украине стали дополнительные системы NASAMS

https://racurs.ua/n189101-na-boevoe-dejurstvo-v-ukraine-stali-dopolnitelnye-sistemy-nasams.html

Ракурс

На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів.

.

Вчасне підсилення нашої ППО до зими, — написав у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський.

Сьогодні він провів щоденну селекторну нараду, під час якої отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

Україна отримала від союзників весь обіцяний номенклатурний список ППО, але цього недостатньо. Про це заявив 6 листопада речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, Україна потребує значно більше систем ППО, таких як Patriot, SAMP/T, IRIS-T або NASAMS.

Минулого тижня Сполучені Штати оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн дол. Серед спроможностей, які мають надійти до України вже найближчим часом, — боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, набої для артилерії, протипіхотні міни, запчастини.

Систему NASAMS розробили для захисту від повітряних загроз військових і цивільних об'єктів, пояснює виробник — компанія Kongsberg Defense Systems. Наприклад, саме NASAMS захищали повітряний простір над Осло, коли 44-й президент США Барак Обама отримував там у 2009 році Нобелівську премію миру.

Сполучені Штати обрали ці системи і для захисту неба над Вашингтоном. Серед інших NASAMS використовують Фінляндія, Нідерланди, Оман, Іспанія. Саме іспанці перекинули на американську базу НАТО в Латвії ці ППО для захисту Балтійського регіону на тлі повномасштабної війни, яку розв’язала росія.