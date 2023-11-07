Украине могут выдвинуть дополнительные условия при согласовании переговоров о вступлении в ЕС - Bloomberg

https://racurs.ua/n189104-ukraine-mogut-vydvinut-dopolnitelnye-usloviya-pri-soglasovanii-peregovorov-o-vstuplenii-v-es.html

Ракурс

Євросоюз в цілому схвалить початок переговорів про вступ України, але Києву можуть висунути додаткові умови.

.

Джерела Bloomberg зазначають, що Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме державам-членам розпочати офіційні переговори після завершення реформ і законодавства про нацменшини, боротьбу з корупцією, а також «деолігархізацію» та лобіювання.

Висновок комісії, який буде опубліковано 8 листопада, необхідно буде схвалити державам-членам, коли лідери ЄС зустрінуться на саміті в грудні.

Остаточне формулювання висновку ще не узгоджено. Воно має бути оприлюднене у середу.

У червні 2022 року, коли Україні надали статус кандидата, ЄС визначив сім кроків для просування. З них було виконано чотири — за судовою системою, незалежності ЗМІ та відмиванням грошей.

Видання пише, що переговори про вступ заберуть роки. Хорватія, яка вступила до ЄС останньою, зайняла 10 років.

Раніше ЗМІ також повідомляли із посиланням на Єврокомісію, що Україна виконала чотири з семи критеріїв кандидата на вступ до ЄС.

Критерії, які повністю виконала:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора;

реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Водночас інші три критерії — боротьба з корупцією, обмеження впливу олігархів та законодавство щодо нацменшин — супроводжуються рекомендаціями щодо подальшого виконання.