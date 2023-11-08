СБУ задержала дельцов, которые хотели вывезти из Украины детали в Миг-29. Фото:

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Обладнання для винищувачів МіГ-29 намагалися незаконно вивезти з України.

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Організатора трафіку та двох його спільників вже затримали внаслідок комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі. Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта «Мотор Січ». Про це 8 листопада повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Також ділки планували вивезти з України радіолокаційний блок для МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО.

А на Одещині спецслужба затримала одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через фейкове Придністров’я. Запчастини до літака зловмисник заховав у технологічних порожнинах власної машини.

Слідство встановило, що організатором цієї схеми був харківський бізнесмен, який шукав покупців з-за кордону в інтернеті, розміщуючи «рекламні оголошення» на спеціалізованих ресурсах.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів СБУ вилучила велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон.

Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, екс-заступник міністра оборони України був викритий на розтраті майже 1 млрд грн, оскільки у 2022 році закупив у приватної фірми неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.