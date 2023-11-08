Локализовали вспышку гепатита А в Винницкой области. Фото:

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Спалах гепатиту, А у Вінницькій області медикам вдалося локалізувати.

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Нові випадки інфікування виявляють проактивно — шляхом обстеження контактних осіб або у родинних вогнищах. Наявність інфікування встановлюють у ході вірусологічних досліджень. Джерело спалаху досі шукають. Про це 8 листопада заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає «Укрінформ».

Зараз шукаємо джерело. Є декілька варіантів, поки що не підтверджені. Як тільки будуть підтверджені, ми вийдемо з комунікацією, які заходи і управлінські рішення прийняті, щоб не повторювати таких спалахів у майбутньому, — зазначив він.

Ляшко додав, що у Вінниці зареєстрували 274 випадки гепатиту А. Також поодинокі випадки реєструють в інших областях. Однак Міністерство охорони здоров’я не об'єднує їх в один спалах і не оголошує епідемію.

Нагадаємо, 31 жовтня у Вінницькій області запровадили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А. Зараз в регіоні досі продовжує існувати джерело інфікування, а причинами спалаху можуть бути харчові продукти або питна вода. В області посилили протиепідемічні заходи.

Тимчасово обмежено продаж товарів домашнього виробництва на ринках, а додаткові перевірки розпочали на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами.

Згодом випадки гепатиту, А виявили на Тернопільщині та в Івано-Франківській області.

Джерело: «Укрінформ»