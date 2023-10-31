Надзвичайну ситуацію оголосили на Вінниччині через спалах гепатиту. Фото: МОЗ

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Спалах гепатиту, А у Вінницькій області визначили як надзвичайну ситуацію.

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Зараз в регіоні досі продовжує існувати джерело інфікування. Причинами спалаху гепатиту, А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах. У лікарнях залишаються 144 пацієнти, а 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. Про це 31 жовтня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Як розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, в області вже посилили протиепідемічні заходи. Тимчасово обмежено продаж товарів домашнього виробництва на ринках, а додаткові перевірки розпочали на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами.

Також контролюється прибирання та дезінфекцієя громадського транспорту, а проведення ярмарків та масових заходів з реалізації продукції домашнього виробництва тимчасово заборонили. А на ринках Вінниці та регіону посилено контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил.

Тим часом Київська міська державна адміністрація заявила, що столиця перебуває в зоні потенційної небезпеки через спалах гепатиту, А на Вінниччині. Киянам порадили посилити контроль за «власною інфекційною безпекою» — ретельно мити руки, посуд, продукти, які вживаються сирими, а також пити бутильовану або кип’ячену воду.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що гепатит A виявили ще у на території п’яти громад Вінницької області — у Могилів-Подільському районі, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.