рф відповідальна за обстріл села Гроза на Харківщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188876-raketnyy-udar-po-grozi-v-oon-nazvaly-vynnyh.html

Ракурс

Ракетний удар по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня був завданий російськими військами навмисно.

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Внаслідок цієї атаки тоді загинуло 59 осіб, які були присутні на поминальному обіді за загиблим військовим. Жертвами були 36 жінок, 22 чоловіків та восьмирічний хлопчик. Усі загиблі — цивільні. Поруч із кафе, в яке влучила ворожа ракета, не було жодних ознак присутності українських військових. Про це йдеться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Як ми тоді говорили, це був один із найсмертоносніших інцидентів для цивільного населення з лютого 2022 року, — зазначається в матеріалі.

В Організації Об'єднаних Націй дійшли висновку про те, є розумні постави вважати, що «ракета була запущена російськими збройними силами, та що не було жодних ознак присутності військового персоналу або будь-яких інших законних військових цілей на території або поблизу неї в кафе під час атаки».

В ООН наголосили, що звіт ґрунтується на інформації, зібраній та перевіреній представниками Моніторингової місії з прав людини в Україні, які провели дві місії до Грози 7 та 10 жовтня. Були опитані свідки, місцеві жителі, медичний персонал та співробітники моргу.

Російські збройні сили або не зробили все можливе для перевірки того, що ціль була військовим об'єктом, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об'єкти, — йдеться у документі.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що ракетою «Іскандер» окупанти вбили в селі Гроза 59 людей. Всі жертви були місцевими жителями мешканці. Це — пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Загинули цілими родинами у декілька поколінь.