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ЦАХАЛ почав атакувати ХАМАС у підземних тунелях Гази. Фото:
Армія Ізраїлю почала атакувати ХАМАС у підземних тунелях Сектора Газаhttps://racurs.ua/ua/n188875-armiya-izrayilu-pochala-atakuvaty-hamas-u-pidzemnyh-tunelyah-sektora-gaza.htmlРакурс
Армія оборони Ізраїлю атакували бойовиків ХАМАС у розгалуженій мережі тунелів під Газою.
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За останню добу ізраїльські військові завдали ударів по приблизно 300 цілях, в тому числі по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах в підземних тунелях. Всі ці об'єкти належать ХАМАС. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на прес-службу ЦАХАЛ.
Зазначається, що терористи під час бою відповідали протитанковими ракетами та вогнем з кулеметів. Ізраїльські військові наголошують, що знищили бойовиків та скерували свою авіацію для завдання ударів по цілях і інфраструктурі палестинців.
За інформацією Reuters, ці тунелі є ключовою метою Ізраїлю.
Нагадаємо, у ЦАХАЛ заявляли, що ізраїльські винищувачі атакували інфраструктуру ліванської парамілітарної ісламістської організації Хезболла у Лівані. Під ударом опинилися зброя, «пости і об'єкти, що використовуються терористами.
Джерело: Reuters
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