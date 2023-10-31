ЦАХАЛ начал атаковать ХАМАС в подземных туннелях Газы. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю атакували бойовиків ХАМАС у розгалуженій мережі тунелів під Газою.

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За останню добу ізраїльські військові завдали ударів по приблизно 300 цілях, в тому числі по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах в підземних тунелях. Всі ці об'єкти належать ХАМАС. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на прес-службу ЦАХАЛ.

Зазначається, що терористи під час бою відповідали протитанковими ракетами та вогнем з кулеметів. Ізраїльські військові наголошують, що знищили бойовиків та скерували свою авіацію для завдання ударів по цілях і інфраструктурі палестинців.

За інформацією Reuters, ці тунелі є ключовою метою Ізраїлю.

Нагадаємо, у ЦАХАЛ заявляли, що ізраїльські винищувачі атакували інфраструктуру ліванської парамілітарної ісламістської організації Хезболла у Лівані. Під ударом опинилися зброя, «пости і об'єкти, що використовуються терористами.

Джерело: Reuters