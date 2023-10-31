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Армия рф ударила ракетой по автобазе в Херсоне. Фото:

Армия рф ударила ракетой по автобазе в Херсоне — видео последствий

31 окт 2023, 15:48
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Російська армія завдала ракетного удару по автобазі в Херсоні.


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Внаслідок обстрілу цента міста 31 жовтня були вщент знищені складські приміщення та пошкоджені щонайменше півдесятка транспортних засобів. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Facebook.

Постраждали двоє працівників. Поранення ніг медики діагностували у 34-річного водія поранення ніг. А 58-річний двірник дістав травму голови. Обох потерпілих доправили до лікарні.

Нагадаємо, 30 жовтня російські загарбники з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини поцілили в маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок влучання ворожого снаряду у маршрутне таксі дістали поранення семеро осіб.

Источник: Ракурс


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