Армия рф ударила ракетой по автобазе в Херсоне. Фото:

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Російська армія завдала ракетного удару по автобазі в Херсоні.

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Внаслідок обстрілу цента міста 31 жовтня були вщент знищені складські приміщення та пошкоджені щонайменше півдесятка транспортних засобів. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Facebook.

Постраждали двоє працівників. Поранення ніг медики діагностували у 34-річного водія поранення ніг. А 58-річний двірник дістав травму голови. Обох потерпілих доправили до лікарні.

Нагадаємо, 30 жовтня російські загарбники з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини поцілили в маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок влучання ворожого снаряду у маршрутне таксі дістали поранення семеро осіб.