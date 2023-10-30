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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Олександр Прокудін

Рашисти обстріляли маршрутне таксі у Херсоні, є поранені (ФОТО)

30 жов 2023, 15:24
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Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. В результаті влучання ворожого снаряду у маршрутне таксі були поранені семеро людей.


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Подія сталася після 14.00 у Дніпровському районі міста. Обстріл вівся з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, у постраждалих травми різного ступеня тяжкості — від легкого до тяжкого. Усім постраждалим надається медична допомога.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй Фейсбук сторінці повідомив, що серед постраждалих двоє чоловіків та п’ятеро жінок.

36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості, — зазначив Прокудін.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Олександр Прокудін

Джерело: Ракурс


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