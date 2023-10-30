Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Олександр Прокудін

https://racurs.ua/ua/n188833-rashysty-obstrilyaly-marshrutne-taksi-u-hersoni-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. В результаті влучання ворожого снаряду у маршрутне таксі були поранені семеро людей.

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Подія сталася після 14.00 у Дніпровському районі міста. Обстріл вівся з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, у постраждалих травми різного ступеня тяжкості — від легкого до тяжкого. Усім постраждалим надається медична допомога.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй Фейсбук сторінці повідомив, що серед постраждалих двоє чоловіків та п’ятеро жінок.