Окупанти намагаються вербувати в’язнів, засуджених українським судом

Окупанти намагаються вербувати в’язнів, засуджених українським судомhttps://racurs.ua/ua/n188832-okupanty-namagautsya-verbuvaty-v-yazniv-zasudjenyh-ukrayinskym-sudom.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються вербувати в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України, які були засуджені ще до утворення фейкових псевдореспублік.
Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.
Зазначається, що окупаційна адміністрація на Донеччині та Луганщині наказала місцевим колаборантам надати списки в’язнів, які були засуджені згідно українського законодавства та відбувають покарання з 2014 року або раніше.
Ворог вже почав вербувати цих в’язнів до лав російських окупаційних військ, маніпулюючи на їх почуттях образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови від проходження служби ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій, — вказано в повідомленні.
У ЦНС нагадують, що примус громадян України до служби в лавах окупаційних військ є порушенням міжнародного права.
Кожен окупант, винний у злочинах проти української нації, нестиме відповідальність за свої вчинки. Ми знаємо про кожного!, — наголошують у ЦНС.