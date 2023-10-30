Окупанти намагаються вербувати в’язнів, засуджених українським судом

Рашисти намагаються вербувати в’язнів на тимчасово окупованих територіях, фото:

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Ракурс

Російські загарбники намагаються вербувати в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України, які були засуджені ще до утворення фейкових псевдореспублік.

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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.

Зазначається, що окупаційна адміністрація на Донеччині та Луганщині наказала місцевим колаборантам надати списки в’язнів, які були засуджені згідно українського законодавства та відбувають покарання з 2014 року або раніше.

Ворог вже почав вербувати цих в’язнів до лав російських окупаційних військ, маніпулюючи на їх почуттях образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови від проходження служби ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій, — вказано в повідомленні.

У ЦНС нагадують, що примус громадян України до служби в лавах окупаційних військ є порушенням міжнародного права.