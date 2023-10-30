Рашисти намагаються завдати максимальної шкоди Херсонщині, фото: William Warby

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Російські загарбники на Херсонщині зухвало нищать усе, до чого можуть дотягнутися — від житлових будинків та об'єктів інфраструктури до екології.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вони дотримуються тактики тотального руйнування. Вони намагаються знищити узбережжя повністю. Таким чином, щоб, як вони собі вважають, зупинити Сили оборони, — наголосила Гуменюк.

Тобто, не маючи абсолютного розуміння задумів Сил оборони, але вважаючи, що для того, щоб перейти на лівий берег, треба зосередитися на правому, вони намагаються в такий спосіб знищити все, що там може бути, килимовими бомбардуваннями накриваючи населені пункти, — додала вона.

Гуменюк зазначила, що ворог не лише обстрілює та нищить житло цивільних й об'єкти інфраструктури, а й екологію регіону. Так, рашисти використовують хімічні речовини, щоб знищувати чорнозем та максимально збільшувати площі ураження.

Їх не зупиняє те, що це заборонена зброя, — наголосила вона. — Випалюється все те, що не потрібно. Насправді руйнується вся екосистема, гинуть рослини, тварини та увесь той біогенез, який є на тій ділянці місцевості.

Джерело: «Укрінформ»