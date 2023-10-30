Російські загарбники активізувалися в районі Бахмута, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n188830-rashysty-pereyshly-do-aktyvnyh-diy-v-rayoni-bahmuta-syrskyy.html

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У районі міста Бахмута (Донецька область) ворог суттєво посилив своє угруповання й перейшов від оборони до активних дій.

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Про це сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Також росіяни особливу активність проявляють в районі Куп’янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках.

Такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони, — наголошує Сирський. — Ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей.

Сирський зазначає, що обстановка на сході залишається складною.