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Рашисти перейшли до активних дій в районі Бахмута — Сирськийhttps://racurs.ua/ua/n188830-rashysty-pereyshly-do-aktyvnyh-diy-v-rayoni-bahmuta-syrskyy.htmlРакурс
У районі міста Бахмута (Донецька область) ворог суттєво посилив своє угруповання й перейшов від оборони до активних дій.
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Про це сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Також росіяни особливу активність проявляють в районі Куп’янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках.
Такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони, — наголошує Сирський. — Ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей.
Сирський зазначає, що обстановка на сході залишається складною.
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