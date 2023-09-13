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Ракурс
П’ята штурмова бригада ЗСУ вполювала піхоту рф під Бахмутом

П’ята штурмова бригада ЗСУ вполювала піхоту рф під Бахмутом (ВІДЕО)

13 вер 2023, 20:20
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Українські аеророзвідники з 5-ї Окремої штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, вполювали російську піхоту під Бахмутом.


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Наші воїни знайшли та розворушили ціле гніздо окупантів: чимало 200, чимало 300, — йдеться у повідомленні журналіста Юрія Бутусова.

Джерело: Ракурс


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