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П’ята штурмова бригада ЗСУ вполювала піхоту рф під Бахмутом
П’ята штурмова бригада ЗСУ вполювала піхоту рф під Бахмутом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187225-p-yata-shturmova-brygada-zsu-vpoluvala-pihotu-rf-pid-bahmutom-video.htmlРакурс
Українські аеророзвідники з 5-ї Окремої штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, вполювали російську піхоту під Бахмутом.
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Наші воїни знайшли та розворушили ціле гніздо окупантів: чимало 200, чимало 300, — йдеться у повідомленні журналіста Юрія Бутусова.
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