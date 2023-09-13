Пятая штурмовая бригада ВСУ охотилась на пехоту рф под Бахмутом

https://racurs.ua/n187225-pyataya-shturmovaya-brigada-vsu-ohotilas-na-pehotu-rf-pod-bahmutom-video.html

Ракурс

Українські аеророзвідники з 5-ї Окремої штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, вполювали російську піхоту під Бахмутом.

.

Наші воїни знайшли та розворушили ціле гніздо окупантів: чимало 200, чимало 300, — йдеться у повідомленні журналіста Юрія Бутусова.