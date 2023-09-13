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Пятая штурмовая бригада ВСУ охотилась на пехоту рф под Бахмутом
Пятая штурмовая бригада ВСУ охотилась на пехоту рф под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187225-pyataya-shturmovaya-brigada-vsu-ohotilas-na-pehotu-rf-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Українські аеророзвідники з 5-ї Окремої штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, вполювали російську піхоту під Бахмутом.
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Наші воїни знайшли та розворушили ціле гніздо окупантів: чимало 200, чимало 300, — йдеться у повідомленні журналіста Юрія Бутусова.
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