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Пятая штурмовая бригада ВСУ охотилась на пехоту рф под Бахмутом

Пятая штурмовая бригада ВСУ охотилась на пехоту рф под Бахмутом (ВИДЕО)

13 сен 2023, 20:20
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Українські аеророзвідники з 5-ї Окремої штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, вполювали російську піхоту під Бахмутом.


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Наші воїни знайшли та розворушили ціле гніздо окупантів: чимало 200, чимало 300, — йдеться у повідомленні журналіста Юрія Бутусова.

Источник: Ракурс


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