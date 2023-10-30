У Херсоні російський обстріл призвів до пожежі в бібліотеці, фото: Херсонська ОВА

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У Херсоні внаслідок російського обстрілу спалахнула пожежа на останньому поверсі будівлі однієї з найпопулярніших бібліотек міста.

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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. Люди внаслідок цього удару не постраждали, — вказано в повідомленні.

Також в ОВА повідомляють, що в результаті нічного обстрілу міста загинула літня жінка. Крім того, деякі містяни виявилися заблокованими у власних оселях.

Так, у прес-службі МВС повідомляють, що з будинку, куди влучила ракета, вдалося евакуювати 29 мешканців:

чотирьох мешканців будинку евакуювали за допомогою автодрабини;

ще 25 людей було евакуйовано сходовою кліткою.