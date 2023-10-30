Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Херсоні російський обстріл призвів до пожежі в бібліотеці, фото: Херсонська ОВА

Пожежа спалахнула в одній з бібліотек Херсона внаслідок обстрілу (ФОТО)

30 жов 2023, 13:43
999

У Херсоні внаслідок російського обстрілу спалахнула пожежа на останньому поверсі будівлі однієї з найпопулярніших бібліотек міста.


.

Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. Люди внаслідок цього удару не постраждали, — вказано в повідомленні.

У Херсоні російський обстріл призвів до пожежі в бібліотеці, фото: Херсонська ОВА

Також в ОВА повідомляють, що в результаті нічного обстрілу міста загинула літня жінка. Крім того, деякі містяни виявилися заблокованими у власних оселях.

Так, у прес-службі МВС повідомляють, що з будинку, куди влучила ракета, вдалося евакуювати 29 мешканців:

  • чотирьох мешканців будинку евакуювали за допомогою автодрабини;
  • ще 25 людей було евакуйовано сходовою кліткою.

У квартирі, куди було влучання снаряду, надзвичайники знайшли загиблу власницю. Пожежу ліквідовано, — зазначають у МВС. — Також ліквідовано загорання у приватному житловому будинку за іншою адресою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів