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У Херсоні російський обстріл призвів до пожежі в бібліотеці, фото: Херсонська ОВА
Пожежа спалахнула в одній з бібліотек Херсона внаслідок обстрілу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188829-pojeja-spalahnula-v-odniy-z-bibliotek-hersona-vnaslidok-obstrilu-foto.htmlРакурс
У Херсоні внаслідок російського обстрілу спалахнула пожежа на останньому поверсі будівлі однієї з найпопулярніших бібліотек міста.
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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. Люди внаслідок цього удару не постраждали, — вказано в повідомленні.
Також в ОВА повідомляють, що в результаті нічного обстрілу міста загинула літня жінка. Крім того, деякі містяни виявилися заблокованими у власних оселях.
Так, у прес-службі МВС повідомляють, що з будинку, куди влучила ракета, вдалося евакуювати 29 мешканців:
- чотирьох мешканців будинку евакуювали за допомогою автодрабини;
- ще 25 людей було евакуйовано сходовою кліткою.
У квартирі, куди було влучання снаряду, надзвичайники знайшли загиблу власницю. Пожежу ліквідовано, — зазначають у МВС. — Також ліквідовано загорання у приватному житловому будинку за іншою адресою.
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