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Наслідки ракетного удару по Одещині, фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу судноремонтного заводу на Одещині показала прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188828-naslidky-obstrilu-sudnoremontnogo-zavodu-na-odeschyni-pokazala-prokuratura-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, вранці завдали ракетного удару по Одещині. Ворог поцілив у судноремонтний завод в Одеському районі.
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В результаті четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості, двох потерпілих госпіталізовано до лікарні, повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.
Також пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.
Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів, — зазначають у прокуратурі.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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