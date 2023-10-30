Наслідки ракетного удару по Одещині, фото: Одеська обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, вранці завдали ракетного удару по Одещині. Ворог поцілив у судноремонтний завод в Одеському районі.

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В результаті четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості, двох потерпілих госпіталізовано до лікарні, повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Також пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів, — зазначають у прокуратурі.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).