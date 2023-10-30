Високоточна ліквідація російських десантників потрапила на відео

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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Високоточна ліквідація російських десантників потрапила на відеоhttps://racurs.ua/ua/n188827-vysokotochna-likvidaciya-rosiyskyh-desantnykiv-potrapyla-na-video.htmlРакурс
Центр стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує знищення російських загарбників бійцями бригади «Лють».
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Високоточна та професійна робота бійців бригади Національної поліції України «Лють»: ліквідація російських десантників, — вказано в описі відео.
На відео показано, як загарбників та ворожу техніку знищують артилерійськими ударами та скиданням вибухових пристроїв з дронів.
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