Высокоточная ликвидация российских десантников попала на видео

Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n188827-vysokotochnaya-likvidaciya-rossiyskih-desantnikov-popala-na-video.html

Ракурс

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує знищення російських загарбників бійцями бригади «Лють».

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Високоточна та професійна робота бійців бригади Національної поліції України «Лють»: ліквідація російських десантників, — вказано в описі відео.

На відео показано, як загарбників та ворожу техніку знищують артилерійськими ударами та скиданням вибухових пристроїв з дронів.