Высокоточная ликвидация российских десантников попала на видео

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Высокоточная ликвидация российских десантников попала на видеоhttps://racurs.ua/n188827-vysokotochnaya-likvidaciya-rossiyskih-desantnikov-popala-na-video.htmlРакурс
Центр стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує знищення російських загарбників бійцями бригади «Лють».
.
Високоточна та професійна робота бійців бригади Національної поліції України «Лють»: ліквідація російських десантників, — вказано в описі відео.
На відео показано, як загарбників та ворожу техніку знищують артилерійськими ударами та скиданням вибухових пристроїв з дронів.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...