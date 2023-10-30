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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Высокоточная ликвидация российских десантников попала на видео

30 окт 2023, 12:38
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Центр стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує знищення російських загарбників бійцями бригади «Лють».


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Високоточна та професійна робота бійців бригади Національної поліції України «Лють»: ліквідація російських десантників, — вказано в описі відео.

На відео показано, як загарбників та ворожу техніку знищують артилерійськими ударами та скиданням вибухових пристроїв з дронів.

Источник: Ракурс


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