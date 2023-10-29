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Бійці Держприкордонслужби виявили склад боєприпасів російських окупантів та знищили його скиданням вибухового пристрою з дрона.
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Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Рашистським складам бійці ДПСУ щедро постачають вогонь, — вказано в описі відео. — На Південному напрямку пілоти бойових дронів виявили та знешкодили ворожий склад з боєприпасами.
Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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