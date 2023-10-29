Уничтоженная российская бронетехника, скриншот видео

https://racurs.ua/n188799-vsu-unichtojili-kolonnu-okkupantov-kotoraya-pytalas-prorvatsya-vozle-krasnogorovki-video.html

Ракурс

Українські військові завдяки злагодженим діям розбили колону окупантів, котрі намагалися прорвати оборону біля села Красногорівка на Донеччині.

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Відео палаючої російської бронетехніки сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як колона російської техніки, котра рухається у бік Красногорівки, потрапляє під артилерійський вогонь.