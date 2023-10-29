Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтоженная российская бронетехника, скриншот видео
ВСУ уничтожили колонну оккупантов, которая пыталась прорваться возле Красногоровки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188799-vsu-unichtojili-kolonnu-okkupantov-kotoraya-pytalas-prorvatsya-vozle-krasnogorovki-video.htmlРакурс
Українські військові завдяки злагодженим діям розбили колону окупантів, котрі намагалися прорвати оборону біля села Красногорівка на Донеччині.
.
Відео палаючої російської бронетехніки сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано, як колона російської техніки, котра рухається у бік Красногорівки, потрапляє під артилерійський вогонь.
Працює артилерія 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, — вказано в описі відео.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...