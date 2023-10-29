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Знищена російська бронетехніка, скріншот відео
ЗСУ знищили колону окупантів, яка намагалася прорватися біля Красногорівки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188799-zsu-znyschyly-kolonu-okupantiv-yaka-namagalasya-prorvatysya-bilya-krasnogorivky-video.htmlРакурс
Українські військові завдяки злагодженим діям розбили колону окупантів, котрі намагалися прорвати оборону біля села Красногорівка на Донеччині.
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Відео палаючої російської бронетехніки сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано, як колона російської техніки, котра рухається у бік Красногорівки, потрапляє під артилерійський вогонь.
Працює артилерія 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, — вказано в описі відео.
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