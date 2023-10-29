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Ракурс
Знищена російська бронетехніка, скріншот відео

ЗСУ знищили колону окупантів, яка намагалася прорватися біля Красногорівки (ВІДЕО)

29 жов 2023, 14:26
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Українські військові завдяки злагодженим діям розбили колону окупантів, котрі намагалися прорвати оборону біля села Красногорівка на Донеччині.


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Відео палаючої російської бронетехніки сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як колона російської техніки, котра рухається у бік Красногорівки, потрапляє під артилерійський вогонь.

Працює артилерія 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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