Два БМП рф хотіли штурмувати позиції холодноярівців — що з цього вийшло

https://racurs.ua/ua/n188785-dva-bmp-rf-hotily-shturmuvaty-pozyciyi-holodnoyarivciv-scho-z-cogo-vyyshlo-video.html

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Момент знищення двох БМП-2 окупаційної армії росії воїнами підрозділу Signum 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Збройних сил України під час спроби загарбників штурмувати наші позиції потрапив на відео.

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Як можна бачити на відео, друга БМП в момент її ураження FPV-дроном саме транспортувала десант на позиції. Завдяки чудовій роботі наших пілотів — штурм ворога було зірвано, — йдеться у повідомленні.

На першому кадрі окупанти робили спробу штурму позицій холодноярівців, але після пари прильотів артилерії ЗСУ, механік-водій та десант рф вирішили покинути машину та після обстрілу повернутися для подальшого наступу.

Ми довго не чекали та скористалися вашими донатами — конвертованими в FPV дрон. В результаті БМП-2 згоріла, росіян давили мінометами, наступ рф провалився, — зауважили воїни ЗСУ.

На іншому кадрі видно, як друга БМП-2 з десантом рф на броні прямує в сторону позицій 93-ї бригади. Після чого захисники України їх знищують.