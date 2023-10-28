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Два БМП рф хотіли штурмувати позиції холодноярівців — що з цього вийшло

Два БМП рф хотіли штурмувати позиції холодноярівців — що з цього вийшло (ВІДЕО)

28 жов 2023, 21:50
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Момент знищення двох БМП-2 окупаційної армії росії воїнами підрозділу Signum 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Збройних сил України під час спроби загарбників штурмувати наші позиції потрапив на відео.


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Як можна бачити на відео, друга БМП в момент її ураження FPV-дроном саме транспортувала десант на позиції. Завдяки чудовій роботі наших пілотів — штурм ворога було зірвано, — йдеться у повідомленні.

На першому кадрі окупанти робили спробу штурму позицій холодноярівців, але після пари прильотів артилерії ЗСУ, механік-водій та десант рф вирішили покинути машину та після обстрілу повернутися для подальшого наступу.

Ми довго не чекали та скористалися вашими донатами — конвертованими в FPV дрон. В результаті БМП-2 згоріла, росіян давили мінометами, наступ рф провалився, — зауважили воїни ЗСУ.

На іншому кадрі видно, як друга БМП-2 з десантом рф на броні прямує в сторону позицій 93-ї бригади. Після чого захисники України їх знищують.

Джерело: Ракурс


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