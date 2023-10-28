Ізраїль розриває контакти зі Starlink через заяви Ілона Маска

https://racurs.ua/ua/n188786-izrayil-rozryvaie-kontakty-zi-starlink-cherez-zayavy-ilona-maska.html

Ракурс

Міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Карі 28 жовтня оголосив, що його офіс вирішив розірвати всі зв’язки з постачальником супутникового інтернету Starlink через заяви її власника, бізнесмена Ілона Маска щодо зв’язку у Секторі Газа. Маск напередодні пообіцяв супутниковий зв’язок міжнародним організаціям, які діють у смузі Газа.

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Starlink підтримуватиме зв’язок із міжнародно визнаними організаціями з надання допомоги у Секторі Газа, — написав Ілон Маск у платформі Х (Твіттер).

Така заява Маска пролунала у відповідь на заяву представника США Александрії Окасіо-Кортес про те, що відключення зв’язку у Газі є «неприйнятним». Гуманітарні групи заявляли, що вони не можуть сконтактуватися зі своїми командами в Секторі Газа після того, як телефонна та інтернет-служба припинили роботу під час інтенсивного бомбардування Ізраїлем в рамках наземної операції.

Водночас Starlink допомагає військовим діяти в районах, де не працюють інші засоби зв’язку. Видання The Times of Israel назвало Збройні сили України як приклад використання сумутникових технологій. Також видання нагадало, що торік Маск не дозволив Україні знищити Чорноморський флот рф в Криму, відмовивши у доступі до інтернету Starlink.