Берлін не підтримав Ізраїль в ООН, щоб зберегти діалог з арабським світом — Bild

https://racurs.ua/ua/n188784-berlin-ne-pidtrymav-izrayil-v-oon-schob-zberegty-dialog-z-arabskym-svitom-bild.html

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Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй напередодні схвалила резолюцію із закликом припинити вогонь у Секторі Газа.

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Проти цієї резолюції проголосували 14 країн, зокрема США, Ізраїль, Австрія, Хорватія, Чехія, Фіджі, Гватемала, Угорщина, Ізраїль, Маршаллові Острови, Мікронезія, Науру, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай і Тонга. Підтримали резолюцію 120 держав, серед яких росія, Іран, Ліван та Франція.

45 країн утрималися, зокрема й Україна, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Грузія.

У резолюції, написаній Йорданією від імені арабського угруповання, немає прямої згадки про «ХАМАС» або «захоплення заручників». Водночас вона закликає до «негайного та тривалого припинення вогню», а також закликає до негайної гуманітарної допомоги, включно з відновленням водопостачання та електроенергії.

За інформацією німецького видання Bild, позицію Берліна раніше погодили глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та канцлер Олаф Шольц.

Можливо, таким чином Бербок хоче надіслати сигнал арабським країнам про те, що в Берліні бачать страждання мирних палестинців. Окрім цього, автором резолюції була Йорданія — традиційний союзник Німеччини у регіоні. В урядових колах ФРН хочуть, щоб від Берліна не відкололася частина світової спільноти та збереглися надійні канали для діалогу в арабському світі, — зауважує Bild.

Таким чином Німеччина не підтримала Ізраїль під час голосування на Генасамблеї ООН, щоб зберегти канали діалогу з арабським світом.

Нагадаємо, екс-консул України в Ізраїлі Дмитро Чекалкін в інтерв’ю для «Голосу Америки» вказав, що для пошуку миру на Близькому Сході потрібні авторитетні легітимні лідери, а їх бракує і з одного, і з іншого боку. На думку колишнього дипломата, палестинське угруповання ХАМАС завдячує активною популяризацією своєї діяльності саме ізраїльській владі. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу робив все для того, щоб убезпечити власну свободу і безпеку, а це призвело до того, що пожертвували безпекою самого Ізраїлю. Водночас ХАМАС повністю контролює ситуацію в Секторі Газа і придушує будь-які рухи, що можуть кинути йому виклик.