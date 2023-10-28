Глава МВС відсторонив заступника голови Нацполіції після розслідування ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n188783-glava-mvs-vidstoronyv-zastupnyka-golovy-nacpoliciyi-pislya-rozsliduvannya-zmi.html

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував скандал, в якому фігурує заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек. Останнього на період розслідування вже відсторонили від посади.

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Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення, — йдеться у повідомленні Клименка.

Сам Тишлек після опублікованого розслідування журналістів звернувся із заявою до Держбюро розслідувань, щоб там перевірили цю інформацію.

Нагадаємо, 26 жовтня журналісти Bihus.info опублікували розслідування про те, як Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угруповання, а його дружина не позбавилася російського паспорта навіть після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора рф.