Рашисты создали свой «конгресс» в противовес Крымской платформе

Кремль создает противовес Крымской платформе, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n188798-rashisty-sozdali-svoy-kongress-v-protivoves-krymskoy-platforme.html

Ракурс

У москві через занепокоєння дипломатичними зусиллями України стосовно деокупації Криму, створили фейковий конгрес на противагу «Кримській платформі».

.

Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В рамках Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЕФ), який цьогоріч кремль провів 23−24 жовтня у москві було проведено конгрес «Міжнародного клубу друзів Криму» та Кримської африканської ділової ради, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що до участі в цьому заході кремлю вдалось залучити представників з понад 40 країн світу та загальною чисельністю делегатів близько 150 осіб.

Основна мета заходу це запевнити представників з країн Африки та Латинської Америки в тому, що росія може забезпечити їхні потреби у зернових, а також у тому, що вони можуть вкладати інвестиції у проєкти на території рф, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що в межах цих дискусій росія розробляє механізми протидії санкціям, щоб вберегти свої економічні взаємини з ринками, які залежні від постачання збіжжя.

Так, на майданчиках цього форуму російські ділки активно нав’язували співпрацю з підприємствами на тимчасово окупованих територіях для країн Африки. Росіяни запевняли представників країн так званого Глобального Півдня у тому, що вони постачатимуть їм зернові культури в тому числі з аграрних регіонів на окупованих територіях України.

Кремль обманом намагається залучити дані країни до легітимізації захоплених територій як складових російської федерації, проте їй не вдасться ані закріпитись на українських землях, ані забезпечити дані країни так необхідними їм продуктами, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — українське підпілля активно протидіє намірам загарбати майно агровиробників на окупованих територіях.