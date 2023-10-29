Знищення російського складу боєприпасів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n188800-prykordonnyky-udarom-drona-znyschyly-sklad-boieprypasiv-rashystiv-video.html

Ракурс

Бійці Держприкордонслужби виявили склад боєприпасів російських окупантів та знищили його скиданням вибухового пристрою з дрона.

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Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Рашистським складам бійці ДПСУ щедро постачають вогонь, — вказано в описі відео. — На Південному напрямку пілоти бойових дронів виявили та знешкодили ворожий склад з боєприпасами.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.