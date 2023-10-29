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Ракурс
Знищення російського складу боєприпасів, скріншот відео

Прикордонники ударом дрона знищили склад боєприпасів рашистів (ВІДЕО)

29 жов 2023, 14:49
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Бійці Держприкордонслужби виявили склад боєприпасів російських окупантів та знищили його скиданням вибухового пристрою з дрона.


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Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Рашистським складам бійці ДПСУ щедро постачають вогонь, — вказано в описі відео. — На Південному напрямку пілоти бойових дронів виявили та знешкодили ворожий склад з боєприпасами.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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