Шесть вражеских Су-25 уничтожили ВСУ на Таврическом направлении с 10 октября

Самолет Су-25, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n188826-shest-vrajeskih-su-25-unichtojili-vsu-na-tavricheskom-napravlenii-s-10-oktyabrya.html

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ЗСУ з 10 жовтня на Таврійському напрямку збили вже шість ворожих штурмових літаків Су-25.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «Укрінформ».

Щодо фронтової авіації — штурмовиків Су-25. Я знаю, що вони у безпеці не почуваються. З 10 жовтня вже шість Су-25 впало і згоріло, — наголосив Штупун.

Водночас речник зауважив, що російські літаки Су-35 та Су-34 перебувають у відносній безпеці, оскільки мають можливість кидати авіаційні бомби здалеку, де українське ППО не може їх дістати.

Крім того, зазначає Штупун, ворог також має досить потужну логістику.

Ми виводимо з ладу тільки на короткий час його техніку. Наша розвідка і партизани або люди, які нам співчувають, все це фіксують і ми по максимуму нищимо техніку ворога. На деяких ділянках ворог відчуває дефіцит боєприпасів. Він намагається компенсувати це ударами авіації, — пояснив він.

Джерело: «Укрінформ»