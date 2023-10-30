ВСУ поразили стратегический объект ПВО рашистов в Крыму

ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту оккупантов в Крыму, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n188825-vsu-porazili-strategicheskiy-obekt-pvo-rashistov-v-krymu.html

Ракурс

ЗСУ в ніч на сьогодні, 30 жовтня, успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО російських загарбників на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.

Сьогодні вранці у кримських Telegram-каналах з’явилися повідомлення про вибухи в районі бухти тимчасово окупованого Севастополя. Також перекривався Кримський міст. Згодом окупанти пояснювали дим у бухті «табельним маскуванням» та стверджували про нібито знищення українських дронів.