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ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту оккупантов в Крыму, фото: «Милитарный»

ВСУ поразили стратегический объект ПВО рашистов в Крыму

30 окт 2023, 11:38
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ЗСУ в ніч на сьогодні, 30 жовтня, успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО російських загарбників на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.

Сьогодні вранці у кримських Telegram-каналах з’явилися повідомлення про вибухи в районі бухти тимчасово окупованого Севастополя. Також перекривався Кримський міст. Згодом окупанти пояснювали дим у бухті «табельним маскуванням» та стверджували про нібито знищення українських дронів.

Источник: Ракурс


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