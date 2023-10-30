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Ракурс
ЗСУ завдали удару по стратегічному об’єкту окупантів у Криму, фото: «Мілітарний»

ЗСУ вразили стратегічний об'єкт ППО рашистів у Криму — Стратком

30 жов 2023, 11:38
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ЗСУ в ніч на сьогодні, 30 жовтня, успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО російських загарбників на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.

Сьогодні вранці у кримських Telegram-каналах з’явилися повідомлення про вибухи в районі бухти тимчасово окупованого Севастополя. Також перекривався Кримський міст. Згодом окупанти пояснювали дим у бухті «табельним маскуванням» та стверджували про нібито знищення українських дронів.

Джерело: Ракурс


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