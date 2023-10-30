Рашисти вранці вдарили ракетами по судноремонтному заводу на Одещині

Росіяни знову атакували ракетами Одещину, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n188824-rashysty-vranci-vdaryly-raketamy-po-sudnoremontnomu-zavodu-na-odeschyni.html

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Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, вранці, атакували ракетами Одещину. Ціллю ворога став судноремонтний завод в Одеському районі.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської ОВА.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства, — вказано в повідомленні.

Внаслідок ракетної атаки постраждали двоє людей:

чоловік 1961 року народження;

жінка 1966 року народження.

Їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомляв, що вранішня атака на Одещину, за попередньою інформацією, здійснювалася шістьма ракетами «Онікс».

Онікс — це розроблена у 70-х роках минулого століття у СРСР протикорабельна ракета, котру рашисти використовують для атак наземних об'єктів в Україні.