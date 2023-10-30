Рашисти вранці вдарили ракетами по судноремонтному заводу на Одещині

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Росіяни знову атакували ракетами Одещину, фото: BBC
Рашисти вранці вдарили ракетами по судноремонтному заводу на Одещиніhttps://racurs.ua/ua/n188824-rashysty-vranci-vdaryly-raketamy-po-sudnoremontnomu-zavodu-na-odeschyni.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, вранці, атакували ракетами Одещину. Ціллю ворога став судноремонтний завод в Одеському районі.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської ОВА.
Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства, — вказано в повідомленні.
Внаслідок ракетної атаки постраждали двоє людей:
- чоловік 1961 року народження;
- жінка 1966 року народження.
Їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомляв, що вранішня атака на Одещину, за попередньою інформацією, здійснювалася шістьма ракетами «Онікс».
Онікс — це розроблена у 70-х роках минулого століття у СРСР протикорабельна ракета, котру рашисти використовують для атак наземних об'єктів в Україні.
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